بسبب الخشية من صواريخ حزب الله.. 3000 شيكل سعر المولد الكهربائي في “تل أبيب”

يخشى الصهاينة انقطاعاً طويلاً للكهرباء في حال توسيع الحرب مع حزب الله، الأمر الذي سجّل ارتفاعاً حاداً في الطلبات على المولدات الكهربائية ومحطات الطاقة الكهربائية في الأيام الماضية.

تأتي هذه الخشية بعد كلام المدير العام لشركة “نوغا” للكهرباء، شاؤول غولدشتاين، قال فيه إنّه “بعد 72 ساعة من دون كهرباء في إسرائيل، سيكون من المستحيل العيش فيها”، بالإضافة الى عدد من التقارير الإعلامية الغبريّة، والتي تحدثت عن قدرة حزب الله على تعطيل قطاع الكهرباء الإسرائيلي، في حالة أي حرب شاملة مع لبنان.

وتهافت المستوطنون في تل أبيب على شراء وحدات مولدات كهربائية ومولدات هجينة متصلة بالغاز، بيع الواحد منها في مقابل سعر تراوح بين 3000 و4000 شيكل، بعد بقاء أقل من 100 وحدة في احتياطيّ مخازن شبكة الكهرباء، وبقاء نحو 1000 محطة طاقة كهربائية بمستوى سعر 800-2000 شيكل للمحطة الواحدة. وتساوي مئة شيكل ما يقارب 27 دولاراً أميركياً.

ووفقاً لمعطيات الشبكة، ارتفع يوم الجمعة الماضي حجمُ المبيعات للمولدات الكهربائية ومحطات الطاقة الكهربائية بنسبة 108%، مقارنة مع يوم الجمعة من الأسبوع الذي سبقه، بعد بيع ألف محطة توليد طاقة كهربائية، وأكثر من 800 مولد كهربائي.

الصهاينة يبحثون عن المولدات الكهربائية.. بحسب “غوغل ترند”

وفي السياق نفسه، سُجّل ارتفاع حاد في عمليات البحث عن كلمة “مولد كهربائي” وفقاً لبيانات “غوغل ترند”، منذ كلام غولدشتاين في 20 حزيران/يوليو، والذي وصل تقريباً إلى أعلى مستوى سُجل له في أسبوع.

ولم تقتصر موجات الاهتمام والبحث عن الكلمة، على المنطقة الشمالية فقط، بل تعدته إلى كامل المناطق المحتلة، بعد تهديد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بأن للمقاومة صواريخ قادرة على الوصول الى “إيلات”.

المصدر: وكالة يونيوز