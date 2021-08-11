محافظ كربلاء يعلن اعتقال قاتل مدير بلدية المدينة عبير الخفاجي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 03:14

محافظ كربلاء يعلن اعتقال قاتل مدير بلدية المدينة عبير الخفاجي

منذ 40 mins 11 August، 2021
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