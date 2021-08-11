نائب رئيس الوفد الوطني اليمني: والأمم المتحدة مقيدة بأجندة واشنطن

اعتبر نائب رئيس الوفد الوطني اليمني الفريق جلال الرويشان أن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لن يغير في المشهد شيئاً، ولا يملك أي أجندة جديدة، مؤكداً أن الأمم المتحدة مقيدة بأجندة واشنطن.

وفي تصريح تلفزيوني، قال الرويشان: إن “المبعوث الأممي الجديد مثل من سبقوه من الموظفين الأمميين، ولن يغير في المشهد شيئا”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وموظفوها يخضعون لقرارات مجلس الأمن التي تخضع لقرارات الدول الدائمة العضوية وتراعي مصالحها مع الراعي الأمريكي. ولفت الفريق الرويشان إلى أن الوفد الوطني لا يعول على المبعوث الأممي الجديد، باعتبار أنه لا يملك أي أجندة جديدة.

المصدر: المسيرة نت