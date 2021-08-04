حركة أمل تؤكد حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية وتطالب باتخاذ كل الاجراءات لحفظ الأمن والاستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 16:22
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث السبت المقبل 8:30 مساء في الذكرى الـ15 للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
اللبنانيون يحيون اليوم الذكرى السنوية الاولى لفاجعة انفجار مرفأ بيروت وسط حداد وطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة
وزيرة الدفاع زينة عكر في ذكرى 4 آب: نحن على ثقة وأمل بالوصول الى الحقيقة الكاملة والمحاسبة الشفافة عبر القضاء العادل
الحزب الديمقراطي اللبناني في ذكرى 4 آب: وحدها الحقيقة الكاملة تشفي غليل الضحايا الشهداء منهم والأحياء
الحزب السوري القومي الاجتماعي بذكرى 4 آب: لكشف حقيقة ما حصل في المرفأ وترك العدالة تأخذ مجراها ورفع الحصانات عن المعنيين
الجيش اللبناني: توقيف عدد من الشبان بحوزتهم أسلحة وذخائر أثناء توجههم للمشاركة في ذكرى انفجار المرفأ
مصادر أمنية للمنار: الجيش اللبناني يضبط سيارة بداخلها علبة رصاص وأقنعة واقية للغاز في محلة زوق مصبح
مصادر أمنية للمنار: تلاسن وتدافع بين الجيش اللبناني والمتظاهرين خلال توقيف صاحب السيارة ايلي هيكل في زوق مصبح
مناصر حزب القوات اللبنانية يعتدون بالضرب على أحد عوائل شهداء مرفأ بيروت
قوى الأمن الداخلي تدعو المشاركين في ذكرى 4 آب الى الإبقاء على سلمية التحرك وعدم الانجرار الى الأعمال التخريبية
قوى الامن الداخلي: قوى الأمن ستجد نفسها مضطرة الى استخدام القوة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب إن لزم الأمر
حركة أمل تنفي ما تم تداوله حول صورة لأسلحة مصادرة كانت في طريقها الى احتفال المرفأ
حركة أمل تؤكد حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية وتطالب باتخاذ كل الاجراءات لحفظ الأمن والاستقرار
مؤتمر دولي في باريس لجمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات الشعب اللبناني
الرئيس الفرنسي في افتتاح مؤتمر باريس: الوضع في لبنان يتدهور باستمرار والشعب اللبناني يمكن ان يعتمد على المجتمع الدولي
ايمانويل ماكرون: أزمة لبنان ناجمة عن الفساد وتفكك النظام السياسي والأولوية هي لتشكيل حكومة
الرئيس عون: نحن اليوم في مرحلة جديدة وآمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات النيابية
إعلام العدو: سقوط صواريخ في مستوطنة كريات شمونة عند الحدود مع لبنان
جيش العدو استهدف بقذائف المدفعية محيط تلة ارمز وخراج بلدة طير حرفا من موقعه في بركة ريشة
مراسل المنار: جيش العدو يستهدف بقذائف المدفعية الاحراج في منطقة الخريبة جنوبي راشيا الفخار في منطقة العرقوب
اندلاع حرائق في أحراج راشيا الفخار جراء إطلاق العدو قذائف مدفعية على المنطقة
قوات الاحتلال تقتحم حي ابو تايه في عين اللوزة وتعتقل الفتى ماهر زيتون من منزله في حي بئر ايوب ببلدة سلوان المحتلة
الخارجية الإيرانية: ننفي التقارير التي تحدثت عن تعرض واستيلاء قواتنا المسلحة على سفينة مبحرة في مياه الخليج
مسؤول في البنتاغون: مقتل شرطي أميركي بعد إصابته بطعنات في محطة حافلات البنتاغون ومقتل المهاجم
الشرطة الأوكرانية: رجل لم تحدد هويته يهدد بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية والقوى الأمنية تطوق المكان
الخارجية الإيرانية: نحذر من التضليل الإعلامي الصهيوني والغربي وندعو كافة الأطراف الى الحذر والدقة في نشر الأخبار الكاذبة
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: لا نهتم للاتهامات الفارغة ونقف بقوة للدفاع عن مصالحنا
مركز عمليات البحرية البريطانية: إنتهاء عملية الاختطاف المحتملة للناقلة Asphalt Princess قبالة سواحل الإمارات
الشرطة الأوكرانية: رجل لم تحدد هويته يهدد بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية والقوى الأمنية تطوق المكان
إحياءاً لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أ ف ب: نصف سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا
صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة قدرته على الإقراض بـ650 مليار دولار
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
حركة أمل تؤكد حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية وتطالب باتخاذ كل الاجراءات لحفظ الأمن والاستقرار
منذ 42 mins
4 August، 2021
عاجل
انفجار المرفأ
حركة أمل
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