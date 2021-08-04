حركة أمل تؤكد حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية وتطالب باتخاذ كل الاجراءات لحفظ الأمن والاستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 4 2021 - 16:22

حركة أمل تؤكد حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية وتطالب باتخاذ كل الاجراءات لحفظ الأمن والاستقرار

منذ 42 mins 4 August، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة