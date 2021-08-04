كم هو عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في ألمانيا

أعلنت وزارات النقل والبيئة والاقتصاد في ألمانيا أمس الإثنين أن عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا تجاوز عتبة المليون سيارة في الوقت الراهن.

وأوضحت الوزارات الثلاث أن عدد السيارات الهجينة (بنزين وكهرباء) والكهربائية الخالصة تجاوز هذه العتبة باحتساب التراخيص الجديدة الممنوحة في تموز/يوليو الماضي. ولم تشمل هذه السيارات سيارات ركاب وحسب بل كذلك سيارات للشحن التجاري وحافلات.

من جانبه، وصف وزير الاقتصاد بيتر التماير هذا التطور بأنه يمثل علامة فارقة حاسمة، وقد تم تعديل حركة المرور عندنا بحيث يصبح توجهها إلى مصادر الطاقة المتجددة لا رجعة فيه.

وقالت وزيرة البيئة سفنيا شولتسه : علينا الآن أن نبدأ من جديد من أجل الاستفادة الكاملة من إمكانيات التنقل الكهربائي وتحقيق أهداف المناخ فعليا في موعد أقصاه 2030. وحسبما أعلن وزير النقل، اندرياس شوير، فإن من المنتظر أن يصل عدد السيارات الكهربائية في شوارع ألمانيا بحلول ذلك العام إلى 14 مليون سيارة.

المصدر: dpa