أبو زيد: لا نحيي ذكرى الانفجار لنطوي الصفحة وننسى ولا بد أن تتحقق العدالة

قال النائب السابق أمل أبو زيد، عشية ذكرى تفجير مرفأ بيروت، عبر مواقع التواصل: “في 4 آب لا نحيي الذكرى السنوية الاولى لانفجار بيروت لنطوي الصفحة وننسى، فسقوط أكثر من 200 شهيد لا يمكن أن ينسى وتدمير ثلث العاصمة لا يمكن أن يطوى. لاهالي الضحايا وبينهم شهيدان من منطقة جزين هما الممرّضة ميراي جرمانوس من بيصور والمأمور في الأمن العام جو حداد من روم نقول: لا بدّ أن تنكشف الحقيقة وتتحقّق العدالة فتتعزى العائلات وتبلسم الجراح وتكفكف دموع الامهات. لبيروت الجريحة لؤلؤة البحر المتوسط سلام من القلب وقبل للبحر والبيوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام