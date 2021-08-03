الطقس حار مع خطر اندلاع الحرائق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق .

– الحال العامة: طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع استمرار التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

– الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل، خصوصا جنوب البلاد ودون تعديل يذكر في الداخل، كما تنخفض الرطوبة على الساحل مع بقاء التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم احيانا من دون تعديل في درجات الحرارة، تنشط الرياح احيانا مع التحذير من التعرض لأشعة الشمس وخطر اندلاع الحرائق.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 22 الى 32 درجة، في الداخل من 21 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية