البيت الأبيض: تقييد برنامج إيران النووي من خلال العودة إلى الاتفاق يعزز قدرتنا على معالجة المخاوف المستمرة معها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 01:20

البيت الأبيض: تقييد برنامج إيران النووي من خلال العودة إلى الاتفاق يعزز قدرتنا على معالجة المخاوف المستمرة معها

منذ 1 ساعة 3 August، 2021
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