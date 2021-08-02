تشييع الشهداء المظلومين شبلي وحوري وايوب والعالق

شيع حزب الله وأهالي بلدة كونين الجنوبية الشهيد المظلوم علي شبلي.

موكب التشييع انطلق من حسينية البلدة حيث أدت ثلة من المجاهدين قسم البيعة والعهد بالبقاء على نهج الشهداء.

بعدها جاب الموكب شوارع البلدة وصولاً إلى جبانتها حيث أمَّ رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين الصلاة على الجثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

وفي البقاع، يشيع عند الخامسة عصرا الشهيد المظلوم محمد ايوب في بلدته بوداي كما يشيع الشهيد حسام العلق في الاوزاعي عند الرابعة عصرا.وفي بلدة اللبوة البقاعية، شيع حزب الله وبلدة اللبوة الشهيد المغدور علي محمد حوري، الذي قضى برصاص الغدر في خلدة وقبل اداء الصلاة على جثمان الشهيد وموراته الثرى، ادى له ثلة من المجاهدين القسم والعهد.

وطالب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر مؤسسات الدولة بإنصاف الشهداء عبر الاسراع في تحديد مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقاء القبض عليهم ،مؤكدا بان المقاومة لا تضييع البوصلة.

المصدر: قناة المنار