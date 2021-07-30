المدير العام لرئاسة الجمهورية :الرئيس عون يضع في قائمة اولوياته نتائج التحقيقات في انفجار المرفأ وراغب في معرفة الحقيقة وانزال العقوبات بالمذنبين الفعليين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 12:58

المدير العام لرئاسة الجمهورية :الرئيس عون يضع في قائمة اولوياته نتائج التحقيقات في انفجار المرفأ وراغب في معرفة الحقيقة وانزال العقوبات بالمذنبين الفعليين

منذ 39 mins 30 July، 2021
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