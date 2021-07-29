العميد فدوي: الأعداء لم يحققوا أي انتصار ضد ايران

أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي أن البلاد “تعرضت لأكبر حالات العداء منذ تأسيسها، إلا أن الأعداء لم يحققوا أي انتصار ضدها لغاية الآن”. وقال العميد فدوي، في تصريح له الاربعاء في مدينة بجنورد خلال مراسم تقديم القائد الجديد لفيلق “جواد الائمة (ع)” التابع للحرس الثوري في محافظة خراسان وتكريم القائد السابق، إن اكبر حالات العداء حصلت خلال الاعوام الـ 42 الماضية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكن بحول الله وقوته لم يحقق الاعداء حتى انتصاراً وأحدا لغاية الآن”.

وحول الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد قبل شهر “كانت هنالك عوامل كثيرة حول هذه الانتخابات منها دسائس الأعداء وتفشي مرض كورونا وبعض حالات عدم التنسيق، التي اجتمعت ليتصور الأعداء أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ستكون ضئيلة ولن يحضر اكثر من 20 بالمائة عند صناديق الاقتراع لكنهم شاهدوا مشاركة نحو 49 بالمائة فيها”. وأكد أن “العنصر الأساس لجميع الانجازات هو العنصر البشري الواعي والمقتدر والفطن”، قائلاً إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية زاخرة بمثل هذه المواهب التي نامل منها ادارة الامور لمعالجة المشاكل”.

وقال العميد فدوي إن العدو لا يحمل في ذهنه خيار العمل العسكري وإن “فيالق الحرس الثوري في المحافظات لا تحمل هذا الهاجس بل أن تركيزها غالبا هو على تحقيق التطور وحل مشاكل المحافظات”.

المصدر: فارس