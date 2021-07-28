ما بين السوق السوداء والمولدات.. المواطن ضحية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 20:22

ما بين السوق السوداء والمولدات.. المواطن ضحية

منذ 17 mins 28 July، 2021
تقارير مصورة - لبنان

ما بين سعر صفيحة المازوت واصحاب المولدات.. المواطن هو الضحية.

المصدر: قناة المنار

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