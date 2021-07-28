البرازيل تسجل 41 ألف إصابة و1333 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيلها نحو 41 ألف إصابة و1333 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41411، مقابل 18129 الأحد و18999 الاثنين، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.749 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1333 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 476 الأحد و578 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 551835 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل “على نحو خطير”، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: وكالة رويترز