حراس حلبا اوقفوا عصابة سرقة من 4 لبنانيين

اوقف “حراس حلبا” فجر اليوم الأربعاء، عصابة سرقة مؤلفة من 4 لبنانيين، عند نقطة السوق الشعبي-المنطقة الصناعية، وتم ضبط دراجة نارية مسروقة في الليلة نفسها من المواطن ف. ج. من قرية خريبة الجندي حيث تم إعادتها، كما تم ضبط مبلغ 6 ملايين ليرة تبين أنه ثمن دراجة نارية قاموا بسرقتها قبل ايام من المواطن م.ح.

يذكر أن “حراس حلبا” مبادرة تطوعية قام بها شباب خيمة اعتصام حلبا مع عناصر شرطة البلدية منذ مطلع الشهر الحالي بالتعاون مع المحافظة، لمكافحة التفلت الامني، وتم وضع “خط ساخن” لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم: 81379450.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام