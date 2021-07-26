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July 26 2021 - 11:50

ايران تدشن أول مركز ابداع متخصص في الصناعة النووية

منذ 31 mins 26 July، 2021
ايران تدشن أول مركز ابداع متخصص في الصناعة النووية
ايران - عربي وإقليمي

بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري، تم الاثنين تدشين أول مركز ابداع متخصص في الصناعة النووية. ويهدف افتتاح أول مركز للابداع النووي (راسا) الى تسويق الإنجازات البحثية للعلماء النوويين الايرانيين. وإنشاء هذا المركز هو الخطوة الأولى في تشكيل النظام البيئي للابداع في الصناعة النووية، ودعم عملية تطوير الابتكار في هذه الصناعة، ومن المؤمل أن يستفيد المجتمع من فوائد تطوير التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية في الطب والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات.

المصدر: فارس

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