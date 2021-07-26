الانتهاء من تحميل الشحنة الاولى من النفط الايراني في ميناء جاسك

أعلن المدير التنفيذي لشركة مرافئ النفط الايرانية عباس اسدروز عن الانتهاء من تحميل ناقلة لاول شحنة من النفط الايراني الخام في ميناء جاسك.

وقال اسدروز، في تصريحه الاحد، أن عملية تحميل ناقلة تستوعب 650 الف برميل من النفط الخام التصديري قد انتهت في ميناء جاسك (جنوب شرق ايران) على بحر عمان.

واضاف: إن كوادر الشركة على استعداد لتحميل الشحنة الثانية من النفط الايراني التصديري عبر هذا الميناء.

يذكر انه تم تدشين مرفأ جديد لتصدير النفط الايراني في ميناء جاسك والانتهاء من مشروع انبوب نقل النفط الخام من منطقة غورة في محافظة بوشهر الى ميناء جاسك بطول 1000 كم يوم الخميس الماضي والذي من شانه ان يتيح امكانية تصدير النفط الايراني عبر بحر عمان دون الحاجة الى اجتياز مضيق هرمز.

المصدر: وكالة ارنا