ألمانيا تخصص ميزانية إضافية لإزالة آثار الفيضان

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة تعتزم تخصيص 400 مليون يورو لإزالة الأضرار التي خلفتها الفيضانات في البلاد.

وسائل الإعلام: ألمانيا تخصص ميزانية إضافية لإزالة آثار الفيضانللمرة الثانية.. ميركل تزور المناطق المنكوبة جراء الفيضانات

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن “وثيقة حكومية بينت أنها ستتخذ قرارا بشأن صندوق الإنعاش طويل الأجل بمليارات الدولارات في وقت لاحق”.

وأشارت إلى أنه “على الأرجح، سيتم تخصيص 200 مليون يورو من الولايات الفدرالية، فيما سيتم توفير 200 مليون أخرى من قبل الحكومة الفدرالية”.

وبدأت فيضانات واسعة النطاق الأسبوع الماضي بسبب الأمطار الغزيرة في غرب ألمانيا، حيث أعتبرت ولايات شمال الراين وستفاليا الاتحادية وراينلاند بالاتينات وساكسونيا وبافاريا، الأكثر تضررا بالكارثة.

وزارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المناطق الأكثر تضررا بالكارثة وأطلعت على أحوال السكان هناك وجهود السلطات لمعالجة آثار الكارثة.

المصدر: وكالات