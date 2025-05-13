العدو الاسرائيلي يغتال مدير شرطة مكافحة المخدرات في غزة

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة “مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة” الشهيد العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة الذي اغتاله العدو الإسرائيلي بغارة جوية على مدينة خانيونس في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الشهيد القدرة، ظل على رأس عمله طوال حرب الإبادة الإسرائيلية ولم يتوانَ عن خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة”، وشددت على أن “هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة”.

وأكدت الوزارة أن “استهداف الاحتلال المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها لن يحقق أهداف الاحتلال ومساعيه الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع”، وتعهدت أن “تواصل بجميع أجهزتها الأمنية والشرطية القيام بواجبها في حفظ الأمن الداخلي، وستقف سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة استقرارها، مهما بلغت التضحيات والأثمان التي تدفعها من خيرة قادتها وضباطها، ومقدراتها”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام