المزيد من الشهداء والجرحى بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 57 يوما، وبعد 585 يومًا على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والانظمة العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات”، ولفتت الى انه “منذ فجر الثلاثاء استشهد العديد من المواطنين جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال فجر الاثنين غارة ثالثة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية للمرة الثالثة شرقي مدينة غزة وشنت طائراته غارة شرقي مدينة غزة”.

وذكرت المصادر “استشهد الصحفي حسن إصليح وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف من مسيّرة إسرائيلية على قسم الحروق في مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، واضافت “استشهد العميد حمدون القدرة الضابط في الشرطة الفلسطينية في قصف إسرائيلي فجرا الثلاثاء على خانيونس”، وتابعت “استشهد الشاب محمد معين الجعبري متأثرًا بإصابته في قصفٍ إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ليلتحق بشقيقيه الشهيدين زكريا ويحيى”.

ولفتت المصادر الى ان “مدفعية الاحتلال قصفت على شارع 8 جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة”، واضافت “ارتقى 3 شهداء من عائلة واحدة (أم وأب وطفل) منتصف الليل جرّاء قصف الاحتلال خيمة في منطقة العامودي شمالي غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام