العدو الإسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الصهيوني فجر الثلاثاء حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا ونفذت حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنا”، وذكرت أن “قوات الاحتلال احتجزت عدداً من المعتقلين في منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح عاهد الحريبات بمنطقة دوار العلم بمدينة دورا”، وتابعت “طالت الاعتقالات عدداً من أفراد عائلة الشهيد الحريبات، وسط عمليات تنكيل بالمعتقلين وتعصيب أعينهم واقتيادهم مكبلين سيرا على الأقدام”.

ولفتت المصادر الى انه “في بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 15 مواطناً بينهم أشقاء، كما دهمت منازل وخربت محتوياتها واحتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم”، واضافت “نقل عدد من الشبان الذي احتجزهم الاحتلال في بلدة بيتا إلى مركز طبي بعد الاعتداء عليهم بالضرب لساعات من قبل جنود الاحتلال”.

واشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية حيث حاصرت منزلاً واعتدت على سكانه”، وتابعت ان “قوات الاحتلال خلّفت خرابا واسعاً داخل منزل عائلة قمحية في مخيم عسكر الجديد عقب اعتقال نجلهم مهند، بينما طالت الاعقتالات ايضاً الشابين صهيب أبو كشك وعبد الشناوي”.

وقالت المصادر إنه “في جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة وبلدة يعبد حيث اعتقلت الأسير المحرر محمد بدارنة بعد دهم منزله”، واضافت انه “في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق القديم وأغلقت إحدى المدارس وأجبرت طلبتها على المغادرة”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال نفذت صباح الثلاثاء عمليات هدم في حي البحيرة ببلدة عناتا، شرقي مدينة القدس المحتلة، طالت عدداً من المنشآت السكنية والتجارية”، وأفادت أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها آليات هندسية وجرافات، اقتحمت الحي في ساعات الصباح الأولى، وشرعت بعمليات الهدم، وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام