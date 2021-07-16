ألمانيا.. حصيلة ضحايا الفيضانات تتجاوز الـ100 ووزارة الدفاع تعلن حالة الكارثة العسكرية

أعلنت السلطات الألمانية أن حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق واسعة في جنوب غربي البلاد مؤخرا تجاوزت عتبة الـ100 قتيل. وحسب الحصيلة المحدثة، لقي 103 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات، 43 منهم في ولاية شمال الراين-وستفاليا و60 آخرون في ولاية راينلند بالاتينات.

وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع حيث لا يزال نحو 1.3 ألف شخص في عداد المفقودين في منطقة باد نوينار-آرفايلر. وارتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الفيضانات في أوروبا الغربية إلى 117 قتيلا على الأقل.

في غضون ذلك، وقعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور، على أمر يقضي بإعلان حالة الكارثة العسكرية في غرب البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يوسع صلاحيات قيادات الوحدات العسكرية على الأرض، مشيرة إلى أن 850 عسكريا يشاركون في إزالة تداعيات الكارثة.

المصدر: روسيا اليوم