ابادة بيئية ارتكبها العدو الصهيوني خلال عدوانه على جنوب لبنان.. كيف نتصدى لها

لم يعد خافيا على احد ان العدو الاسرائيلي يسعى الى قتل الشجر والحجر وابادتهم الى جانب ابادته للبشر.

فاعتماده لسياسة الارض المحروقة واستخدامه الفوسفور الابيض لتلويث التربة والمياه والمزروعات وقتل النظام البيئي المحلي ما هو الا دليل دامغ على ذلك.

حول مدى تاثير العدوان الصهيوني على الاحراج وعلى بيئة المحميات في جنوب لبنان ودور المواطن في اعادة احيائها، لقاءنا اليوم مع الدكتور احمد زراقط استاذ محاضر في كلية الزراعة قسم البيئة في الجامعة اللبنانية ورئيس سابق لمحمية وادي الحجير وعضو حالي فيها.

بداية، ما هي نسبة المساحات الحرجية في لبنان؟

للعدو باع قديم في تدمير النظام البيئي في لبنان وفلسطين، هل هناك احصاء تقديري للانتهاكات الصهيونية على الاحراج والمحميات في الجنوب اللبناني؟

لمن لا يعرف، ما هي اهمية محمية وادي الحجير؟ وما هو دور المجتمع المدني والبلديات للمحافظة على ما تبقى من الثروة الحرجية؟

المصدر: موقع المنار