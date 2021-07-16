ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 58 قتيلا

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية العثور على جثث تسع ضحايا قضوا بالفيضانات، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الفيضان في البلاد إلى 58 شخصا.

ونقلت قناة SWR التلفزيونية عن روجر ليفينز وزير داخلية راينلاند بالاتينات قوله: “ننطلق من حقيقة أننا تمكنا من العثور عن تسع ضحايا آخرين”.

وأضاف: “نتيجة الكارثة طبيعية في غرب ألمانيا، لقي ما لا يقل عن 58 شخصا حتفهم”.

وأعلنت السلطات الألمانية في وقت سابق أن “ما لا يقل عن 44 شخصا لقوا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا”.

المصدر: وكالات