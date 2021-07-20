حركة_أمل تدين بشدة العمل الارهابي الاثم الذي طال #مدينة_الصدر العراقية

ادانت حركة امل بشدة العمل الارهابي الاثم الذي طال مدينة الصدر العراقية والذي اودى بعشرات الشهداء والجرحى من الابرياء، واعتبرت حركة امل في بيان ان هذا الاجرام المتمادي الذي استهدف مواطنين ابرياء عشية عيد الاضحى انما هو استكمال لدائرة الاستهداف الممنهج الذي يطوق شعوب المنطقة ويستهدف ناسها وخيراتها عبر الارهاب المنظم المتنقل من بلد الى بلد والذي يشير اسلوبه الى هويته الارهابية التكفيرية المجرمة والى داعميه بوضوح، مما يستدعي مزيداً من الوحدة والتنسيق بين كل الاطراف على مساحة الامة لمواجهة الاخطار والمخططات التأمرية، وايضاً مطالبة المنظمات العالمية الانسانية وكل الدول المعنية بالسلام في العالم بالتحرك الفعلي لوضع حد للارهاب التكفيري.

وتقدمت حركة امل من القيادة العراقية ومن الشعب العراقي الشقيق ومن عوائل الشهداء الابرار بأحر التعازي سائلة المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

المصدر: حركة أمل