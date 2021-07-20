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July 20 2021 - 11:54

‏ تسعيرة جديدة لربطة الخبز

منذ 2 ساعة 20 July، 2021
سعر ربطة الخبز في لبنان
لبنان

حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وفقًا لما يلي:

–  في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 850 غرام بسعر 4250 ل.ل. كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 850 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

المصدر: وزارة الاقتصاد

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