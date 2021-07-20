‏ تسعيرة جديدة لربطة الخبز

حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وفقًا لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 850 غرام بسعر 4250 ل.ل. كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 850 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

-ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

المصدر: وزارة الاقتصاد