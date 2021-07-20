أردوغان: شروطنا لإدارة مطار كابول هي وقوف واشنطن إلى جانبنا دبلوماسيا وتقديم الدعم اللوجستي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 20 2021 - 09:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الأبرياء في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك
حزب الله: هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والإقليميون
حزب الله: الرد الحاسم على الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم
مصادر عراقية: أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد
تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير الوحيلات الانتحاري في مدينة الصدر
جيش الاحتلال يعلن عن قصف جنوب لبنان بالمدفعية بذريعة الرد على إطلاق صاروخين
سوريا: عدوان جوي صهيوني يستهدف منطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي
وزارة الدفاع السورية: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ العدوان على السفيرة في ريف حلب الجنوبي وتسقط عدداً منها
الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع خالد بن الوليد في مدينة حمص
أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
السيد عبد الملك الحوثي: لقد حل هذا العيد المبارك هذا العام في ظل ظروف عصيبة وتحديات كبيرة وأحداث جسام تعاني منها أمتنا
السيد الحوثي: من المؤسف ما أقدم عليه النظام السعودي الجائر من إيقاف الحج للعام الثاني في تجاوز مكشوف لأسس فريضة الحج
السيد الحوثي: من جرائم النظام السعودي التي تخدم الأعداء عدوانه المستمر بإشراف أميركي بريطاني على شعبنا المسلم العزيز
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: سعى الظالمون من بني أمتنا لإفساد مناسباتنا وأعيادنا بما صنعوه ببلادنا من مآسٍ
الرئيس مهدي المشاط: أبارك لشعبنا بشائر النصر الكبير التي تنسجها سواعد أبنائكم وأخوانكم المرابطين في جميع الجبهات
الداخلية الأفغانية: سقوط 3 صواريخ على الأقل في كابول قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه لمناسبة عيد الأضحى
روسيا تعلن أنها ستجري الشهر المقبل مناورات عسكرية مشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان قرب الحدود مع أفغانستان
الخارجية الأميركية: منفتحون على إكمال المفاوضات مع إيران ونأمل أن تسعى الحكومة الجديدة إلى المضي قدماً فيها
الصين تنفي الاتهامات الأميركية بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة مايكروسوفت
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الجبهة الشعبية: اقتحامات الأقصى والهجمة بالقدس هي عوامل تفجير للأوضاع وشعبنا لا يمكن أن يساوم على المقدسات
الإعلام العبري عن رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت: لا تغيير على الوضع الراهن في المسجد الأقصى ويمكن للمستوطنين اقتحامه
رئاسة الجمهورية اللبنانية تحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الإثنين المقبل في 26 تموز وليوم واحد فقط
وزارة الصحة العامة: 215 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
الإجتماع الصحي في بعبدا: السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات
رويترز نقلاً عن وسائل إعلام حكومية اثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
أردوغان: شروطنا لإدارة مطار كابول هي وقوف واشنطن إلى جانبنا دبلوماسيا وتقديم الدعم اللوجستي
منذ 38 mins
20 July، 2021
اردوغان
افغانستان
تركيا
مطار كابول
التعليقات
ذات صلة
أفغانستان: سقوط صواريخ قرب قصر الرئاسة خلال صلاة عيد الأضحى
افغانستان: سقوط قذائف قرب القصر الرئاسي بكابل أثناء صلاة العيد (روسيا اليوم)
أردوغان: تركيا ستشيد مجمعا رئاسيا لجمهورية شمال قبرص
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}