مذكرة الى القاضية عون ضد رياض سلامة وعدد من المدعى عليهم

أعلنت “صرخة مودعين” في لبنان في بيان لها الاثنين أن “المودعين قدموا مذكرة مطالب أمام المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية القاضية عون، بخصوص شكوى مقدمة ضد رياض سلامة وعدد من المدعى عليهم.

وقال البيان “الطلبات قدمت بناء على شكوى سابقة رفعها تحالف متحدون وشركاؤه بالوكالة عن عدد من المودعين في نيسان الماضي في وجه كل من المدعى عليهم: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدير العمليات النقدية في المصرف مازن حمدان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، نقيب الصرافين محمود المراد، نقيب الصرافين الأسبق محمود حلاوي، شركة حلاوي للصيرفة، الصيرفي ميشال مكتف، شركة “مكتف للتحويلات المالية”، وكل من الصرافين: رامز مكتف، وائل سرور، وليد المصري، وائل حلاوي، وليد وهبة وعبدالرحمن الفايد، وكل من يظهره التحقيق”.

وأضاف البيان “تأتي هذه المذكرة على خلفية الدعوى التي تم التقدم بها سابقا وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار جدّي يضع حدً للمضاربات المالية وتجارة الدولار وما ينطوي عليه ذلك من جرائم تبييض أموال وضرب العملة الوطنية والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وسواها، خصوصا بعد التدهور المروع على المستوى النقدي والاقتصادي وضلوع قسم من المدعى عليهم في عدد من الأعمال هي مدار تحقيقات في داخل لبنان وخارجه”.

ولفت البيان الى ان “الجهة المدعية تعيد مطالبتها النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون بالإسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة محاسبة المدعى عليهم ومنعهم من إحداث المزيد من الضرر في الاقتصاد الوطني عبر اتخاذ تدابير سريعة في حقهم، منها: إصدار بلاغات بحث وتحر، ومنع السفر، ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وإحالتهم على التحقيق والمحاكمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمدعى عليهم ولا سيما حاكم المركزي وصيارفة الفئة (أ) وكل ما يلزم لمحاسبتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام