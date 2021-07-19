مناورات عسكرية روسية-هندية في فولغوغراد مطلع أغسطس المقبل

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية الاثنين، عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الهند، في ميدان “برودبوي”، بالقرب من مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا، ابتداء من مطلع آب /أغسطس القادم.

وقال “المكتب”، في بيان، “ستجرى مناورة مشتركة بين روسيا والهند في إطار [مناورات] إندرا -2021، في ساحة ميدان التدريب برودبوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة فولغوغراد، في الفترة من 1 وحتى 13 آب /أغسطس من هذا العام. ومن المقرر أن يشارك فيها حوالي 80 جنديًا من الجيش التابع للمنطقة الجنوبية – كتيبة المشاة؛ ونحو 80 جنديًا من القوات المسلحة الهندية”. وأشار بيان المكتب الصحفي إلى أنه، خلال المناورات في المنطقة العسكرية الجنوبية، سيتم استخدام 300 هدفا مختلفا، بما في ذلك مئة هدفا متحركا؛ بما في ذلك محاكاة المركبات الآلية والمدرعات.

وأضاف، “مهمة التمرين هي زيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة ووسائل مكافحة الإرهاب”. وفي إحدى مراحل التمرين، وفقا للبيان، ستقوم الوحدات الفرعية للبلدين بتدمير عدوًا تم محاكاته في ناحية تدريبية صممت خصيصًا لهذا الغرض، تتكون من ثلاثة شوارع و50 مبنى سكنيًا.

وسيتم وضع 16 هدفًا متحركًا في المكان، من بينها مركبات من طراز “يو إيه زد”، وما يقرب من 30 من الهياكل تمثل أشخاص بالحجم الطبيعي، تقلد مسلحين محتملين. وعقد مؤتمر التخطيط النهائي الثاني لممثلي القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية الهند، في وقت سابق؛ وتضمن تنظيم تخطيط وإعداد التدريبات التكتيكية الروسية الهندية الدولية “إندرا – 2021″، في فولغوغراد. ووافق وفدا البلدين على مدة التدريبات، وخطتها والسيناريوهات المقترحة؛ وكذلك تكوين القوات والوسائل، وإجراءات عبور حدود الدولة، وتنظيم التأمين.

المصدر: سبوتنيك