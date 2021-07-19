اللوز: كنز صحي كوجبة خفيفية

تعتبر الوجبات الخفيفة جزءًا لا يتجزأ من نظامنا الغذائي، وبالتالي، يجب أن تكون صحية أيضًا، وفى هذا السياق تم إجراء دراسة استقصائية مؤخرًا وجدت تفضيلا متزايدًا للشباب نحو تناول وجبات خفيفة صحية بشكل رئيسي على اللوز.

ووفقا لتقرير موقع ” onlymyhealth” لوحظ أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا قد حولوا عاداتهم في تناول الوجبات الخفيفة إلى اللوز، وأجرت مؤخرًا دراسة استقصائية في كاليفورنيا حول الوجبات الخفيفة الصحية، ووجد أن 58٪ من المشاركين وصفوا الوجبات الخفيفة الصحية بأنها ذات أهمية كبيرة و قال 20٪ أنها مهمة إلى حد ما، وهذا يدل على أن الشباب أصبحوا الآن أكثر اهتمامًا بالأكل الصحي وبالتالي، يتم ملاحظة التغييرات في عادات تناول الوجبات الخفيفة.

وكانت أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا التي يفضلونها هي اللوز حيث ذكر 64٪ من المشاركين الذين صوتوا على أفضل الوجبات الخفيفة الصحية أن اللوز هو أفضل وجبة خفيفة صحية يفضلونها، فهو غني بالبروتين وصحي وملئ بالفيتامينات التى تعمل على تحسين الهضم ، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، كما أنها تمنح من يأكلونها مناعة أقوى.

لماذا يعتبر اللوز أفضل الوجبات الخفيفة

هناك العديد من خيارات الوجبات الخفيفة الصحية للاختيار من بينها ولكن اللوز يتصدر القائمة لأسباب مختلفة، فحفنة من اللوز ستشبع رغبتك الشديدة ولن تشعر بالجوع بين أوقات الوجبات، بهذه الطريقة.

المصدر: وكالات