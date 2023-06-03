اللوز.. خزان المعادن

يعتبر اللوز من أفضل مصادر فيتامين E في العالم. فحبة واحدة أو نصف حبة من اللوز تغطي 48 بالمائة من الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين، حسب موقع healthline.com المتخصص في الصحة.

أيضا فيتامين E هو من مضادات الأكسدة التي تذوب في الدهون ولديه فائدة كبيرة في الوقاية من السرطان وجميع الأمراض المتعلقة بالشيخوخة.

كما أن أكثر المعادن وفرة في اللوز هي المغنيسيوم (100 غرام من اللوز المقشر تحتوي على حوالي 270 ملغرام)، في حين يبلغ محتوى الحديد حوالي 3 ملغ ومحتوى الكالسيوم 220 ملغ.

مفيد لمرضى السكري والكوليسترول

اللوز مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري من النوع الثاني وفرط كوليسترول الدم. وهناك دراستان علميتان تدعمان هذه الأطروحة والتي بينت أن تضمين النظام الغذائي اليومي 56 جرامًا من اللوز يترك أثارا إيجابية على التحكم في نسبة السكر في الدم ومستوى الدهون ورواسب الدهون.

وتساعد هذه التأثيرات أيضا في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

دراسة أخرى أجرتها جمعية السكري الأمريكية ذهبت إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على 20 في المائة من السعرات الحرارية من اللوز لمدة 16 أسبوعًا يحفز الأنسولين ويخفض مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص المصابين بالعلامات الأولى لمرض السكري، وفق ما جاء في موقع msn باللغة الألمانية.

يخفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد المغنيسيوم الموجود في اللوز أيضًا في خفض ضغط الدم، حيث يرتبط نقص المغنيسيوم ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي.

أيضا المستويات العالية من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم – المعروف باسم الكوليسترول “الضار” يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويمكن للنظام الغذائي أن يكون له تأثير مهما على مستويات الكوليسترول. لذلك تشير بعض الدراسات إلى أن اللوز يمكن أن يخفض بشكل فعال نسبة الكوليسترول في الدم، حسب موقع healthline.

يساعد على إنقاص الوزن

اللوز غني بالبروتين والألياف. والمعروف أن هذه العناصر الغذائية تزيد من الشعور بالامتلاء والشبع. وهو ما يمكن أن يساعد في تجنب الإفراط في تناول الطعام وبالتالي إنقاص الوزن. وهناك أدلة على أن تناول اللوز يمكن أن يعزز قليلا عملية التمثيل الغذائي. أيضا اللوز هو مصدر ممتاز وصحي للطاقة بدل الكربوهيدرات، لذلك فهو لا يجعلك تعاني من تدنى مخزونك من الطاقة خلال اليوم.

ويساعد اللوز الغني بالكالسيوم والبوتاسيوم في الحفاظ على عظام صحية وقوية، كما يوضح موقع cure-naturali الإيطالي.

الكمية المناسبة المنصوح بها؟

يحتوي اللوز والمكسرات الأخرى على الكثير من السعرات الحرارية. لذلك من المهم توخي الحذر عند تناولها. فكما هو الحال مع جميع الأطعمة فإن الاعتدال هو أفضل شيء. لذلك فالجرعة المثاليةللبالغين الأصحاء هي حوالي 15 حبة لوز يوميًا مع إمكانية زيادة أو نقصان 30/35 غم منها: وبمعنى أبسط حفنة يد. ولا ينبغي أن يتجاوز استهلاك الشخص من اللوز يوميا 40 غرامًا.

المصدر: dw.com