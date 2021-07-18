مراسل المنار: 1230 مستوطناً صهيونياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2021 - 13:32

مراسل المنار: 1230 مستوطناً صهيونياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم

منذ 2 ساعة 18 July، 2021
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