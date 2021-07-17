السيطرة على حريق اندلع داخل سفينة ترسو بمرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 14:00

السيطرة على حريق اندلع داخل سفينة ترسو بمرفأ بيروت

منذ 59 mins 17 July، 2021
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