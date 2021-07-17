وزارة الصحة البرازيلية تسجل 1456 وفاة و45591 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة، أنها سجلت 1456 وفاة و45591 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخير19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 19 مليونا و308109، بينما وصل عدد الوفيات جراء كوفيد-19 إلى 540398.

هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن سلالة كوفيد-19 “دلتا” هي السبب الرئيسي لارتفاع معدل الإصابات الجديدة في العالم، مشيرا إلى أن العالم في بداية الموجة الثالثة.

تواصل النسخة المتحورة من فيروس كورونا “دلتا” الانتشار في مناطق مختلفة في العالم، ما يزيد من فرضية احتمال حدوث موجة جديدة من وباء كوفيد-19. وقد سجلت البرازيل 540 ألف وفاة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين أكثر الدول من حيث عدد الوفيات بالوباء بعد الولايات المتحدة، ما دفع عشرات الآلاف من الأشخاص للتظاهر ضد رئيسهم المشتبه بتجاهله محاولة فساد مرتبطة بشراء لقاحات ضد الفيروس.

المصدر: وكالة سبوتنيك