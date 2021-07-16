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July 16 2021 - 09:02

ميركل تكشف عن تحديات جديدة تواجه ألمانيا

منذ 44 mins 16 July، 2021
انغيلا ميركيل
أخبار دولية - المانيا

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، أن “متغير فيروس كورونا دلتا” يمثل تحديات جديدة لألمانيا”.

وقالت: “اتفقنا وبايدن أن متغير “دلتا” انتشر بشكل كبير وهذا يضعنا بالطبع أمام تحديات جديدة”.

وأضافت: “تحدثنا بشأن قرار فتح حدود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسفر المتبادل، وألمانيا يجب أن تكون مستقرة قدر الإمكان، ولا جدوى من اتخاذ القرارات لبضعة أيام ثم تعديلها مرة أخرى”.

وقالت: “أثق في الفريق الصحي الأمريكي المعني بمتابعة تطورات (كوفيد – 19)”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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