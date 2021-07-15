كورونا في الجزائر.. تسجيل 914 إصابة و15 وفاة جديدة

سجلت الجزائر 914 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة يوم الأربعاء.

وانخفض عدد الإصابات بشكل طفيف مقارنة مع الحصيلة السابقة (923 حالة) إلا أنه يبقى فوق حاجز الـ900 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

كما كشف المصدر نفسه وفاة 15 شخصا جراء الإصابة بكوفيد-19، فيما تماثل 598 مريضا للشفاء خلال الفترة ذاتها.

وأفادت الوزارة بأن 51 مصابا يخضعون للعناية المركزة.

هذا، وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة منذ بدء الجائحة 148.797 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 103.192 شخصا، فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات بـ3.882 حالة.

المصدر: وكالات