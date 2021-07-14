قوة خاصة اسرائيلية تحتجز باصًا يقل عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت أثناء زيارتهم لمنزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال #رام_الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 18:56

قوة خاصة اسرائيلية تحتجز باصًا يقل عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت أثناء زيارتهم لمنزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال #رام_الله

منذ 14 mins 14 July، 2021
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