الحشد الشعبي ينفي حصول ضربة جوية على الحدود العراقية السورية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 22:36

الحشد الشعبي ينفي حصول ضربة جوية على الحدود العراقية السورية (وكالة يونيوز)

منذ 33 mins 13 July، 2021
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