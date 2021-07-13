هذه الأطعمة تحميك من الجفاف في الصيف

ينتج الجفاف عن فقدان سوائل أكثر مما تتناوله من ماء، ويمكن أن تتسبب أشياء كثيرة في إصابتك بالجفاف، بما في ذلك الحرارة والأدوية واضطراب الجهاز الهضمي والإجهاد المفرط، قد تشعر بالإغماء أو الدوار أو العطش أو الإرهاق أو تعاني من جفاف الفم أو صعوبة في التركيز، ولحسن الحظ هناك ما هو أكثر من الماء للإنقاذ في الواقع ، يمكن أن تساعدك العديد من الأطعمة والمشروبات على إعادة الترطيب، وفقا لما نشر موقع healthline.

1. ماء جوز الهند

عندما تصاب بالجفاف ، يحتاج جسمك إلى أكثر من مجرد السوائل لاستعادة توازنه، في معظم الحالات، يجب عليك أيضا تجديد الإلكتروليتات المفقودة في سوائل الجسم، ويعمل ماء جوز الهند على مقاومة الجفاف.

2. البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء بشكل خاص، تخزينها في الثلاجة أو الفريزر قبل الأكل هو وسيلة للترطيب والتبريد، قد يكون هذا التبريد الذي تشتد الحاجة إليه فعالا إذا كان الجفاف بسبب الحرارة أو الإجهاد.

3.العصائر

طريقة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة للحصول على السوائل في جسمك، أضف الزبادي إذا كنت تريد المزيد من البروتين، الزنجبيل أو النعناع من الإضافات اللطيفة إذا كنت تعاني من الغثيان، ومن عصير التوت التى يحتوى على الكثير من فيتامين C الضروري لجهاز المناعة.

4. الحليب

كوب من الحليب يوزع السوائل وكذلك البروتينات والكربوهيدرات وبعض الدهون، إنه خيار جيد لإعادة الترطيب لأنه يحتوي على الكثير من الإلكتروليتات المفيدة، ومن العناصر الغذائية الإضافية مثل اللاكتوز والصوديوم والبوتاسيوم ، تساعد جسمك على إبطاء معدل امتصاص السوائل ومدى سرعة إفرازها في البول.

5.الجزر

يطرد السموم والجراثيم فى الجسم وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الصحية الهامة لصحة الجسم، ويحتوى على العديد من المركبات، مثل الميريستيسين، الأبيول، والفورانوكومارين، المعروفة بأن لها تأثير مضاد للأكسدة وكذلك مضاد للجفاف.

المصدر: وكالات