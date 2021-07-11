استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بقذائف صاروخية

افادت “وكالة سانا” بأن القاعدة التي تشغلها قوات التحالف الدولي بالقيادة الأمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور تعرضت لقصف بعدد من القذائف الصاروخية اليوم الأحد.

ونقلت “سانا” عن مصادر محيلة تأكيدها أن أعمدة دخان تتصاعد فوق القاعدة الواقعة في معمل كونيكو للغاز في حقل العمر.

ونشر مراقبون ووسائل إعلام سورية لقطات قيل إنها تظهر لحظة استهداف القاعدة وتصاعد الدخان فوقها.

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أفاد مساء أمس بسماع دوي انفجار مجهول المصدر من جهة القاعدة الأمريكية في حقل عمر، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في البنتاغون قوله إن القوات الامريكية المنتشرة في شرق سوريا تعرضت لـ”هجوم غير مباشر بالأسلحة النارية”.

المصدر: وكالة سانا + روسيا اليوم