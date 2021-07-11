عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2021 - 15:40
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مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الأحد هو المتمم لشهر ذي القعدة والإثنين هو الأول من شهر ذي الحجة
الصيادلة يعلقون إضرابهم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بانتظار وعد وزير الصحة حمد حسن
المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية: لا خوف من انقطاع الانترنت في لبنان تحت أي ظرف من الظروف
الشيخ أحمد قبلان: لبنان بخطر تاريخي وداهم والمطلوب حمايته من أي سيناريو فوضى أو حرب أهلية لأنه لا يتحمل أي مغامرة
البطريرك بشارة الراعي: التكليف لا يعني تكليفاً أبدياً ومصلحة الشعب تعلو على كل الاجتهادات الدستورية ولن نسمح بسقوط البلد
رابطة موظفي الادارة العامة دعت للإضراب 8 أيام بدءاً من صباح يوم الخميس المقبل
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السلطات البحرينية تصدر أحكاماً بالسجن لمدة 3 سنوات بحق شبان بحرينيين بتهمة التظاهر ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50%
سانا: تعرّض حقل كونوكو للغاز الطبيعيّ التي يتخذه الجيش الأميركيّ قاعدة له في ريف دير الزور لهجوم بقذائف الهاون
أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي ينهون مناورات في البحر الأسود استمرت اسبوعين وشملت عشرات السفن الحربية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سانا: تعرّض حقل كونوكو للغاز الطبيعيّ التي يتخذه الجيش الأميركيّ قاعدة له في ريف دير الزور لهجوم بقذائف الهاون
أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي ينهون مناورات في البحر الأسود استمرت اسبوعين وشملت عشرات السفن الحربية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الولايات المتحدة ترفض طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية بعد اغتيال رئيس البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الولايات المتحدة ترفض طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية بعد اغتيال رئيس البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: لن نخرج من شمال شرق سوريا وسنعمل مع "قسد" لمواجهة تنظيم داعش
بنغلادش: مقتل 43 شخصاً على الأقل في حريق اندلع في مصنع للأغذية في العاصمة دكا
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ولاية كاليفورنيا تدعو إلى تقليل استخدام المياه بنسبة 15% وتوسع حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكانها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
باحثون: موجة الحر التي ضربت غرب الولايات المتحدة وكندا نهاية الشهر الماضي كانت شبه مستحيلة لولا الاحتباس الحراري
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 3 ساعة
11 July، 2021
المستوطنون الصهاينة
المسجد الاقصى
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