عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2021 - 15:40

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 3 ساعة 11 July، 2021
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