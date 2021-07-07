الشيخ نعيم قاسم يعزي بوفاة القائد أحمد جبريل

إتصل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعائلة القامة الفلسطينية الكبيرة أحمد جبريل، وبالأستاذ طلال ناجي نائب رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامّة، معزّياً بالفقيد الكبير على طريق فلسطين الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة الأستاذ أحمد جبريل، باسم سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب ومجاهديه، سائلاً المولى تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يوفّق عائلته وأحبته في فلسطين، وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي، لتحقيق أمانيه في تحرير القدس وفلسطين.
المصدر: موقع المنار