الشيخ نعيم قاسم يعزي بوفاة القائد أحمد جبريل

إتصل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعائلة القامة ‏الفلسطينية الكبيرة أحمد جبريل، وبالأستاذ طلال ناجي نائب رئيس الجبهة ‏الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامّة، معزّياً بالفقيد الكبير على طريق ‏فلسطين الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة الأستاذ أحمد ‏جبريل، باسم سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب ‏ومجاهديه، سائلاً المولى تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يوفّق عائلته ‏وأحبته في فلسطين، وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي، لتحقيق أمانيه ‏في تحرير القدس وفلسطين.‏

المصدر: موقع المنار