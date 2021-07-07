مصير العروض الروسية، كيف ينظر اليه الرأي العام؟

عروضات روسية مهمة للاستثمار في لبنان قدمتها شركات روسية الاسبوع الماضي امام الساسة والرأي العام اللبناني تتعلق بالنفط والكهربا والمرفأ وغيره في خضم الكارثة التي يعيشها لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا.. هل ستجد طريقها نحو التجاوب السياسي؟ هذا ما طرحه موقع المنار في استطلاع الرأي..

وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

هل تتوقع ان تتلقف الاطراف السياسية المعنية ايجابياً العروضات الروسية الجديدة للاستثمار في لبنان؟

كلا (81%)

نعم (19%)

عدد المشاركين: 1930

لا يؤمن معظم المستطلعين بأنه سيكون هناك تسهيل سياسي لإنفاذ الطروحات الروسية للاستثمار في مرافق حيوية هامة في لبنان الذي هو بأمس الحاجة الى التجاوب معها في هذه الازمة الكبرى.. مما يؤشر الى ان هناك رأيا عاما لا يزال غير مؤمن بأن معظم الاطراف السياسية المعنية التي كانت سببا رئيسيا في ازمات البلد هي جادة في انقاذه والتجاوب مع مثل هذه العروضات الهامة، لا سيما ان العديد من الاطراف لا يؤمن بالتعاون مع روسيا ولا الصين ولا ايران او سوريا لتخفيف الازمات كونهم محكومين للتوجهات الاميركية حتى ولو صرّح بعضهم بخلاف ذلك.