خلاصة الاستطلاع حول رفع الدعم عن الدواء.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2021 - 14:38

خلاصة الاستطلاع حول رفع الدعم عن الدواء..

منذ 55 mins 29 November، 2021
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول رفع الدعم عن الادوية. وجاء في النتائج:

 

قرار رفع الدعم عن الادوية:

  • اجراء خاطئ يهدد الامن الصحي (95%)
     
  • اجراء ضروري بسبب الازمة المالية (5%)

المشاركون في الاستطلاع: 2,126

ترى النسبة الاعم من المشاركين ان رفع الدعم عن الادوية اجراء خاطئ يسبب خطرا على الامن الصحي للمواطنين، ولا تبرره حجة نقص الدولار والازمة المالية. هذه النتيجة قد تعود الى كون الدواء لا سيما للامراض الخطيرة هو امر حساس يطال حياة المواطن بشكل يومي ومباشر ويُفترض ايجاد كل البدائل التي تحول دون رفع سعر الدواء بهذا الشكل الذي يجعل الغالبية من اللبنانيين غير قادرة على شرائه.

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