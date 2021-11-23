ما هي الخطوة الاولى للتعافي الاقتصادي حسب خلاصة الاستطلاع؟

نشر موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي تناول الخطوة الاولى للتعافي الاقتصادي. وجاء في النتائج:

المدخل الى اطلاق خطط التعافي الاقتصادي في لبنان يبدأ عبر:

استعادة الاموال المنهوبة (64%)

إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي (25%)

اجراءات اخرى (8%)

صندوق النقد الدولي (2%)

عدد المشاركين: 1890

اذا كان هناك العديد من الاجراءات المطلوبة والمشتركة لاطلاق خطة التعافي الاقتصادي فإن الاستطلاع يطرح السؤال حول المدخل للتعافي او الاجراء الاساسي والاول، وبالتالي يعتبر غالبية المشاركين ان استعادة الاموال المنهوبة هي الخطوة الاولى. ولا شك ان هذه الخطوة اساسية جدا فالاموال المنهوبة احد اهم اسباب ازمة العملة وسعر الدولار الذي اثر على كل شيء في البلد، والذي جاء بعد سلسلة طويلة من سياسات الهدر والفساد. نسبة لا بأس بها من المستطلعين اعتبرت ان الخطوة الاولى والمدخل يكون عبر إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي.