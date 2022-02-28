الازمة في لبنان والوعي الانتخابي .. نتائج الاستطلاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 15:36

الازمة في لبنان والوعي الانتخابي .. نتائج الاستطلاع

منذ 7 mins 28 February، 2022
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي تناول احتمالات تاثير الازمة الاقتصادية ولا سيما المالية على وعي المواطن الانتخابي وجاء في النتائج:

هل تزيد الازمة المالية في لبنان من الوعي الانتخابي للمواطن؟

    نعم (55%)
    كلا (45%)

 

يعتقد اغلبية المستطلعين ان الازمة المالية تزيد من وعي المواطن لا سيما الوعي الانتخابي مع اقتراب الانتخابات، وذلك ربطا بنوعية اختياراته المتعلقة بمحاسبة من يراهم مسؤولين عن ايصال البلد الى هذه الازمة، بينما ترى نسبة غير قليلة ان الازمة لن تؤثر على وعي المواطن ولن يزداد وعيه الانتخابي.

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