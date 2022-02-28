الازمة في لبنان والوعي الانتخابي .. نتائج الاستطلاع

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي تناول احتمالات تاثير الازمة الاقتصادية ولا سيما المالية على وعي المواطن الانتخابي وجاء في النتائج:

هل تزيد الازمة المالية في لبنان من الوعي الانتخابي للمواطن؟

نعم (55%)

كلا (45%)

يعتقد اغلبية المستطلعين ان الازمة المالية تزيد من وعي المواطن لا سيما الوعي الانتخابي مع اقتراب الانتخابات، وذلك ربطا بنوعية اختياراته المتعلقة بمحاسبة من يراهم مسؤولين عن ايصال البلد الى هذه الازمة، بينما ترى نسبة غير قليلة ان الازمة لن تؤثر على وعي المواطن ولن يزداد وعيه الانتخابي.