امل احيت يوم شهيدها في عدد من مناطق الضاحية الجنوبية

أحيت “حركة أمل” – إقليم بيروت، “يوم شهيد أمل” في الغبيري – روضة الشهيدين، وفي حضور النائبين محمد خواجة وفادي علامة والمسؤول التنظيمي لاقليم بيروت محمد عباني وأعضاء قيادة الاقليم وقيادات المناطق.

وأكد عباني في كلمة القاها أن “ذكرى شهداء عين البنية أحيت فينا العزة والاباء، ورسمت طريق المقاومة التي ادت الى دحر الاحتلال الصهيوني عن أرض الجنوب في العام 2000”.

وختم الحفل بوضع أكاليل من الزهر على نصب الشهداء في روضة الشهيدين.

وكذلك أحيت الحركة – المنطقة الثانية المناسبة، في احتفال اقيم في قاعة شهداء الكرامة، وفي حضور ممثل قيادة اقليم بيروت علي العمار، وقادة المنطقة ومسؤوليها ولجانها.

والقت ثلة من الكشافة والدفاع المدني التحية أمام النصب التذكاري لشهداء مدينة الكرامة، ومن ثم وضع اكليل من الزهر بإسم قيادة المنطقة.

وبعد عزف النشيدين الوطني اللبناني ونشيد الحركة، القى احمد مرتضى كلمة من وحي المناسبة.

كما وأحيت المنطقة الثالثة الذكرى في جبانة برج البراجنة، وفي حضور ممثل اقليم بيروت شادي حسين، والمسؤول التنظيمي للمنطقة جهاد خريس، وأعضاء المنطقة والشعب والمنطقة الكشفية وعوائل الشهداء.

والقى الشيخ بسام العيتاوي كلمة من وحي المناسبة، ومن ثم قرئت سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وكذلك زار وفد شؤون المرآة في المنطقة أضرحة الشهداء برفقة وفد من عوائل الشهداء.

وأما المنطقة الرابعة في اقليم بيروت، فقد أحيت المناسبة بقراءة سورة الفاتحة عن ارواح الشهداء أمام نصبهم في الصفير وحي ماضي، في حضور قيادة المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام