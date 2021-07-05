النائب الحاج حسن: حتى الآن لم يحول مصرف لبنان أموال هيئة أوجيرو المخصصة لتأمين المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2021 - 15:00

النائب الحاج حسن: حتى الآن لم يحول مصرف لبنان أموال هيئة أوجيرو المخصصة لتأمين المحروقات

منذ 2 ساعة 5 July، 2021
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