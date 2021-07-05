بلدية بيروت ضبطت كميات من البنزين مخزنة بشكل غير آمن

ضبطت بلدية بيروت كميات من مادة بنزين في منزل بشكل غير آمن، بحسب ما أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها الاحد.

وقال البيان أنه “بعد ورود معلومات تفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة البنزين في غالونات بلاستيكية داخل منزل في منطقة عين المريسة، بطريقة عشوائية وغير آمنه وتشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وسلامة الجوار، وقد تؤدي الى نتائج كارثية”، وتابعت “على الفور، وبناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، دهم فوجا إطفاء وحرس بيروت المنزل المذكور وقاما بمصادرة 60 غالون بنزين من مختلف الأحجام، وتم نقلهم الى مكان آمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام