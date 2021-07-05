بلدية بيروت ضبطت كميات من البنزين مخزنة بشكل غير آمن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2021 - 01:00

بلدية بيروت ضبطت كميات من البنزين مخزنة بشكل غير آمن

منذ 1 ساعة 4 July، 2021
بنزين مخزن
لبنان

ضبطت بلدية بيروت كميات من مادة بنزين في منزل بشكل غير آمن، بحسب ما أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها الاحد.

وقال البيان أنه “بعد ورود معلومات تفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من مادة البنزين في غالونات بلاستيكية داخل منزل في منطقة عين المريسة، بطريقة عشوائية وغير آمنه وتشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وسلامة الجوار، وقد تؤدي الى نتائج كارثية”، وتابعت “على الفور، وبناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، دهم فوجا إطفاء وحرس بيروت المنزل المذكور وقاما بمصادرة 60 غالون بنزين من مختلف الأحجام، وتم نقلهم الى مكان آمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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