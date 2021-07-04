حريقان كبيران في خراج بلدة البزال العكارية وبشامون

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن اندلاع حريق كبير في الأراضي العشبية اليابسة في خراج بلدة بزال العكارية، ما لبث أن امتد الى كروم وبساتين الزيتون المحيطة، بسبب قوة الرياح التي تضرب المنطقة. ويبذل عناصر الدفاع المدني وفريق التدخل السريع في مجموعة درب عكار البيئية والأهالي جهودا كبيرة، في محاولات صعبة للسيطرة على رقعة النيران، التي تتقدم بسرعة كبيرة ملتهمة مساحات اضافية.

وناشد أبناء المنطقة الجيش، إيفاد طوافة عسكرية للمساهمة في إخماد النار، وبخاصة في المواقع التي لا تصل إليها خراطيم المياه.

كما اندلع حريقٌ كبير بالاشجار والاعشاب في بشامون، وناشد أهالي المنطقة فوج الاطفاء في الدفاع المدني التدخل لاطفاء الحريق، خوفا من تمدده الى المباني السكنية المتاخمة.

المصدر: الوكالة الوطنية