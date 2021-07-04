حريقان كبيران في خراج بلدة البزال العكارية وبشامون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2021 - 16:44

حريقان كبيران في خراج بلدة البزال العكارية وبشامون

منذ 57 mins 4 July، 2021
بلدة البزال العكارية
لبنان

 أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن اندلاع حريق كبير في الأراضي العشبية اليابسة في خراج بلدة بزال العكارية، ما لبث أن امتد الى كروم وبساتين الزيتون المحيطة، بسبب قوة الرياح التي تضرب المنطقة. ويبذل عناصر الدفاع المدني وفريق التدخل السريع في مجموعة درب عكار البيئية والأهالي جهودا كبيرة، في محاولات صعبة للسيطرة على رقعة النيران، التي تتقدم بسرعة كبيرة ملتهمة مساحات اضافية.

وناشد أبناء المنطقة الجيش، إيفاد طوافة عسكرية للمساهمة في إخماد النار، وبخاصة في المواقع التي لا تصل إليها خراطيم المياه.

 كما اندلع حريقٌ كبير بالاشجار والاعشاب في بشامون، وناشد أهالي المنطقة فوج الاطفاء في الدفاع المدني التدخل لاطفاء الحريق، خوفا من تمدده الى المباني السكنية المتاخمة.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة