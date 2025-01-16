كولومبيا | السيطرة على حريق في منطقة تشينغازا أحد أهم مصادر المياه للعاصمة بوغوتا

تمكن رجال الإطفاء والمتطوعون من السيطرة على حريق في منطقة تشينغازا، التي تعد مصدرًا رئيسيًا لمياه العاصمة الكولومبية بوغوتا، التي تعاني من تقنين المياه منذ العام الماضي.

وكتب عمدة بوغوتا كارلوس فرناندو جالان، عبر حسابه على منصة “إكس” أنه “تم السيطرة على الحريق في تشينغازا. في هذه اللحظات تستمر الأعمال عبر الطائرات المسيرة للتحقق من وجود بؤر نارية معزولة ومراقبة النيران حتى لا تعود للاشتعال”.

من جانبها، أفادت وزيرة البيئة الكولومبية، سوزانا محمد، عبر تحديث نشرته على “إكس”، بأن الحريق في منطقة ذات أهمية بيئية عالية قرب بحيرة تشينغازا أتى على 147 هكتارًا من الأراضي، مضيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق “قد يكون مفتعلًا”.

واندلع الحريق مساء الثلاثاء، ومع صباح الأربعاء توسعت النيران، وأظهرت مشاهد نشرتها القوات المسلحة الكولومبية جنودا وهم يشاركون في جهود إخماد الحريق.

وفي صباح الأربعاء، نشرت القوة الجوية الكولومبية صورًا جوية تظهر استمرار اشتعال بعض البؤر النارية، مع انبعاث أعمدة من الدخان من بقعة سوداء واسعة بين النباتات بالقرب من البحيرة.

وقالت باولا هيناو، مديرة إدارة الإطفاء في بوغوتا، في آخر تحديث لها على “إكس”، إن “الحرائق في تشينغازا تم السيطرة عليها بنسبة 95%”.

يُذكر أن منتزه تشينغازا الوطني، الذي يقع في سلسلة جبال الأنديز الشرقية شمال شرق بوغوتا، يمتد على أكثر من 70,000 هكتار. وتُعد مستنقعاته المصدر الرئيسي لبحيرة تشوزا، التي تزود نحو 70% من احتياجات بوغوتا والمناطق المجاورة من المياه.

منذ مارس الماضي، تعيش بوغوتا في حالة تقنين للمياه بسبب انخفاض مستويات المياه في السدود التي تغذي المدينة، في ظل جفاف شديد. وفي يناير 2024،

وأدت قلة الأمطار نتيجة لظاهرة النينيو الممتدة بفعل تغير المناخ إلى اندلاع مئات الحرائق في كولومبيا، التي دمرت نحو 17,100 هكتارا من الغابات.

المصدر: وكالات